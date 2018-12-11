Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.