Ehliyetsiz sürücü sürücü markete daldı

DHA 28.08.2021 - 17:54
İstanbul Bahçelievler'de 17 yaşındaki sürücü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından markete girdi.
Kaza, Kocasinan Merkez Mahallesi, Mahmut Bey Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Y., ehliyetsiz kullandığı otomobille park halindeki bir başka otomobile çarptı.
Otomobil kaldırımdaki bariyerleri de aştıktan sonra markete girdi. Kazada otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, sürücü gözaltına alındı.
Markete giren otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.