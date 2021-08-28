Ehliyetsiz sürücü sürücü markete daldı

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra markete girdi. Kazada bir kişi yaralandı, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

DHA 28.08.2021 - 17:54

Ehliyetsiz sürücü sürücü markete daldı

İstanbul Bahçelievler'de 17 yaşındaki sürücü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından markete girdi.

Kaza, Kocasinan Merkez Mahallesi, Mahmut Bey Caddesi’nde  yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mücahit Y., ehliyetsiz kullandığı otomobille park halindeki bir başka otomobile çarptı.

Otomobil kaldırımdaki bariyerleri de aştıktan sonra markete girdi. Kazada otomobilde bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, sürücü gözaltına alındı.

Markete giren otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 

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