Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu simgeleşmiş olan hareketini Saraçhane'de kendisini bekleyen kalabalığa karşı yaptı.



İmamoğlu, "16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsunuz değil mi? Bizim olduğumuz yerde öteki yok. İstanbul'a hayırlı olsun. İstanbul'a bütün insanlarımıza hayırlı olsun." dedi.



Mahalli idareler seçiminde yönetimin değiştiği ilçelere de seslenen Ekrem İmamoğlu, "İlçe belediyemiz vardı onları söyleyemeceğim ama artık Beyoğlu bizimle. Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüpsultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar." açıklamasında bulundu.



Seçim sonuçlarını da değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, "Bizler şunu anladık. Siz İstanbul olarak bize dediniz ki 'İstanbul'da israf dönemi bitti. temelli kapandı. tasarruf ve bereket dönemi başladı' İstanbul'da milletin parasının millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti. Partizanlık yok. Liyakat var. Adalet var." dedi.