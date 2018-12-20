CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var; İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var, onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İmamoğlu'nu gelişinde partililer karşıladı. Daha sonra İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerin ve partililerin katılımıyla toplantı düzenledi.

"Tarihe not düşülecek günlerin yaşanacağını" dile getiren İmamoğlu, bu sorumluluğu kendisine veren ilçe ve il başkanlarına, MYK üyelerine, Parti Meclisi'ne, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Adaylığının açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, Anıtkabir'de manevi huzurunda ziyaret ettiğini ifade eden İmamoğlu, "Sorumluluğumuzun büyük olduğunu, dünya kenti olması gereken İstanbul'un çok güzel bir geleceğe hazırlanması gerektiğini ve bu sorumluluğu taşıdığımız sözünü vererek, manevi huzurunda paylaştık" diye konuştu.



İmamoğlu, 4,5 yıl ilçe başkanlığı yaptığını, 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı kazandığını hatırlatarak, "Görevimi yaparken, partimin bana verdiği ahlakla hiç kimseyi ayırt etmeden, sandığa atılan her oyu bana atılmış gibi kabul ederek sorumluluğunu en üst seviyede yaşayan bir belediye başkanlığını Beylikdüzü'nde yaşattığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Herkesin güzel, yaşanabilir bir İstanbul hayali olduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:



"İstanbulluya sorduğunuzda, yüzde 60'ın üzerinde 'Bir fırsat bulsam bu ili terk ederim' demeyeceği bir İstanbul... İstanbul'da herkesin mutlu olduğu derken, önce çocukların geleceğe umutla baktığı, kadınların mutlu ve özgür biçimde bu kenti yaşadığı bir İstanbul... İnsanca yaşamın olduğu, herkesin bu dünya kenti, on binlerce yıllık derinlikten gelen, bütün o derinliğin sorumluluğunu taşıyan yöneticiler var olduğu bir İstanbul... İstanbul'u yönetirken, İstanbul'u düşünen yönetimin olduğu bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi... Her şeyden önce Türkiyemizi ve İstanbulumuzu en fazla rahatsız eden partizan tutumdan uzak ve siyaset üstü bir dille yerel yönetim anlayışını İstanbul'a taşıyan bir yönetim anlayışı hedefimizdir. Bunların hepsi İstanbul hayallerimiz. Süreç içinde bunları çok derinden paylaşacağız. İstanbul'la ilgili topyekün hazırladığımız projelerimizi, anlayışımızı, felsefemizi en ince detayıyla bütün İstanbullularla, tüm hemşehrilerimizle paylaşacağız. Özenin ve saygının ana unsur olduğu süreci paylaşacağız. İstanbul'un mazlumlarının kendilerini mutlu ve ferahlıkta hissettikleri bir İstanbul'u paylaşacağız."



İmamoğlu, salondaki partililere şöyle seslendi:



"CHP'nin gençleri, kadınları ve tüm örgüt üyelerinin, bu süreçte bu dilimizi her sokakta bütün İstanbullulara hissettirecek bir şekilde yansıtacakları bir çatının altındayız. Kalbimizde neyi hissediyorsak, dil birliği yaparak herkese bu yürekli anlayışımızı tek tek anlatacağımız günlerin başlangıcındayız. Bu sorumluluğun en üst seviyede taşınacağını biliyorum. Çok güzel bir kampanya sürecini ahlaklı, seviyeli bir şekilde sadece muhatabına vatandaşı alan, vatandaşa çözümümüzü anlatan, sorunları tespit eden ve projeleri anlatan bir dili kullanacağımızı hepinizin gözünden ve yüreğinden okuyorum. Göreceksiniz, bu güzel kampanya neticesinde İstanbullunun İstanbul'dan yönetildiği bir kenti hayal ettiği bir süreçle bir bayram havasında güzel bir günde, 1 Nisan'da buluşturacağımdan hiçbir kuşkum yok. Siyasi kadroların oluşumunda kadının ve gençliğin hakimiyetini hep beraber yaşayacağımız günler de yakındır. Bu yönetim anlayışını ve bu büyük değişimi kadrolarımızda hissettirecek ve yenilikçi, yüzü geleceğe dönük bir kenti yaratmak adına büyük çalışmamızın neticesini hep birlikte yaşayacağız. Biz İstanbul'u, hemşehrilerimizi çok seviyoruz, on bin yıllık tarihi olan bu kentin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu taşırken, bu sorumluluğu paylaşacağımız en büyük hazinenin bu kentte yaşayan insanlar olduğunu da biliyoruz. Onların katkıları ve onların destekleriyle yöneteceğimizi çok kıymetli hemşehrilerim bilsinler. Bu yönetim anlayışının 1 Nisan itibarıyla İstanbullunun, İstanbul'u yönettiği günün başlangıç günü olduğunu bilsinler."



"AKŞENER, DESTEKLEDİKLERİNİ VE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ"



Ekrem İmamoğlu, konuşmasının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Binali Yıldırım için 'Adaylıktan vazgeçerse hiç şaşırmayın.' sözlerine ilişkin değerlendirmesi sorulan İmamoğlu, "Biz anlayış gereği şu an itibariyle rakibimizin kim olduğuna bakmıyoruz. Siyasi rakip kimmiş, kim atanacakmış bilmiyoruz. Bilmediğimiz gibi de önemsemiyoruz. Önemsediğimiz tek şey var; İstanbullu hemşehrilerimiz, onların ihtiyaçları ve sorunları. Çözümlerimiz var onları paylaşacağız. Göreceksiniz 3 ay boyunca da rakibimizle ilgilenmeyeceğiz" karşılığını verdi.



İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kendisini arayıp aramadığı sorusuna da "Sayın Meral Akşener, beni aradılar, kendilerine teşekkür ediyorum. Desteklediklerini ve bu süreçte başarı dileklerini ilettiler. Biz, siyaset üstü kucaklaşmanın içerisinde herkesin olduğunun bilincindeyiz. Bu manada Sayın Akşener’in dün arayıp desteklemesi de çok önemlidir" yanıtını verdi.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da İstanbul'u yaşayanlarla birlikte ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını ifade ederek, "İstanbulluların artık trafiğe, daha fazla betona, buzlu camlar arkasında kendilerini yöneten yöneticilere tahammülü yok. Daha fazla havaya, daha fazla yeşile, daha fazla işe, daha fazla aşa, daha fazla kardeşliğe ve kucaklaşmaya ihtiyacı var. Bunu hep birlikte başaracağız. Bu başarı sizlerin, hepimizin ve tüm İstanbulluların başarısı olacak. Adayımız sensin İstanbul ve Ekrem İmamoğlu artık İstanbul'' diye konuştu.



Toplantının ardından CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişhane'deki il binasının önüne kurulan sahneden burada bekleyen partililere de hitap etti.

