Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 22 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiği ifade edildi. Deprem, yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Depremde Elazığ'da 18, Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetti. Elazığ'da 5, Malatya'da 25 binanın yıkıldığı toplamda 39 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığı bildirildi.

1031 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Korku ve paniğe kapılanların da aralarında olduğu 1031 kişi hastanelere başvurdu. 382 yaralıdan 128'inin ise hastanede tedavileri devam ediyor. Durumu kritik bir hasta ise yok.

BAKANLAR BÖLGEDE



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.



Bakanlar incelemelerin ardından kameralar karşısına geçti. Üç bakanın depreme ilişkin son bilgileri paylaştığı açıklamalar şöyle:



Süleyman Soylu: Kamuoyuna sürekli bilgi vermeye çalışıyoruz. Bilgi akışını kesmemeye özen gösterdik. Malatya'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ'da 18 vatandaşımız deprem nedeniye hayatını kaybetti. Depremin olduğu andan itibaren 39 kişi göçük altından çıkarıldı. Değerlendirmemiz 22 vatandaşımızın göçük altında kaldığıydı. Göçük altında kalan vatandaşlarla ilgili net sayı vermekten kaçınırız. Adıyaman'da cezaevinde hasar olduğ belirlendi, cezaevinin boşaltılmasının doğru olacağı kararına varıldı. Tüm yardımlar AFAD tarafından gerçekleştiriliyor. Meselenin tek elden yürütülmesinin yardımların ulaştırılması açısından önemli olduğunu belirtmek isterim. Biz şu ana kadar nakdi yardım konusunda değerlendirmede bulunmadık. Bir değerlendirme yapıp vatandaşlarımıza ileteceğimizi ifade etmek istiyorum.



Fahrettin Koca: Gece saatlerinde bölgeye intikal ettiğimizde Elazığ ve Malatya'da incelemelerde bulunduk. Hastanelerimizi ziyaret edip bilgi aldık. 22 vatandaşımızı kaybettik. Kaygı ve panik sebepleri dahil 1031 kişi hastanelere başvurdu. Personelimiz yoğun gayret gösteriyor. 382 vatandaşımızın yaralıydı 1031 kişinin içinde. 128 hastamızın tedavisi devam ediyor. Bunlardan 34'ü yoğun bakımda. Şu anda durumu kritik olan hastamız yok. Gece boyunca müdahale edilen ameliyat edilen 8 hastamız var. Hiçbir eksik oluşturmamaya çalışıyoruz. Toplam 317 ambulansla hizmet ettik.



Murat Kurum: Olayın hemen ardından afet böglesine geldik. Şu an itibarıyla bakanlığa bağlı 368 kişiden oluşan 184 ekiple ile hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz. İlk tespitlere göre Elazığ merkezde 4, Gezin'de 1 bina yıkık. Ağır hasarlı ve hafif hasarlı birçok yapı var, incelemeler devam ediyor. Mustafa Paşa Mahallesi ve Sürsürü ilçesinde enkaz çalışmaları devam ediyor. Hemen yanındaki binalarla ilgili tehlike arz edenler var. Bu binalar da takip ediliyor. Ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri hızlı bir şekilde başlayacak. Valiliğimiz bugün itibarıyla nakdi yardımları yapacak. Malatya'da da 25 yıkık bina var. Halen artçı sarsıntılar devam ediyor ve edecek. Hafif veya ağır hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor. Atık su, içme suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyonla alakalı an itibarıyla herhangi bir altyapı problemi bulunmamaktadır Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmayacağı şekilde çalışmalar yürütülecek.

"ULAŞIMA ENGEL DURUM YOK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da Turhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede iletişim ve ulaşım kanallarının açık tutulması için gösterilen özene dikkat çekti. Turhan, şunları kaydetti: Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hava, kara ve demir yollarımızda ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Yardımların ivedilikle ulaştırılması için iletişim ve ulaşım yollarının açık tutulmasına azami özen gösterilmektedir.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD depreme ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri sürekli olarak yeniliyor. Yapılan son açıklamada Elazığ şehir merkezinde 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.



39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1167 arama kurtarma personeli ve 235 aracın bölgeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalara destek amacıyla 18 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır. AFAD Başkanlığı, bölgeye 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk etmiştir. Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 35 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3 bin 200 gıda kolisi sevk etmiştir."



Deprem sonrasında tüm illerin ve birliklerin teyakkuza geçirildiği, Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezlerinin (AADYM) aktif hale getirildiği vurgulanan açıklamada, "Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.



Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama kurtarma ve sağlık destek çalışmalarının kesintisiz yürütülmesi amacıyla AFAD koordinasyonunda 28 çalışma grubunun "7 gün 24 saat" çalışma esasına göre faaliyete geçirildiği belirtildi.



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ



Kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Türkiye'nin birçok ilinden AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri bölgeye sevk edilirken Kırıkkale, Çorum ve Çankırı'dan da çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.



"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"



Yetkililer afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi ve yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.



DEPREM BÖLGESİNE ÜCRETSİZ İLETİŞİM DESTEĞİ



Cep telefonu operatörleri Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, Elazığ merkezli yaşanan deprem sonrasında bölgede yaşayan vatandaşlara ücretsiz internet ve konuşma tanımladıklarını duyurdu.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR