Elazığ'da depremde ağır hasar gören bina çöktü

Elazığ'da depremde ağır hasar gördüğü için yıkım karalı verilen binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Elazığ'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit komisyonunca ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımına devam ediliyor.

Bu kapsamda ekipler, Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Petek Sitesi'ndeki bir apartmanda kontrollü olarak yıkım çalışması başlattı.

Hava şartları nedeniyle yıkımına ara verilen 4 katlı bina büyük bir gürültü ile kendiliğinden çöktü.

Çevrede korku ve paniğe neden olan binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA...

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