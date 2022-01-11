Elazığ'da tıp öğrencisi Enes Kara intihar etti

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrenci Enes Kara, bir binanın 7. katından atlayarak yaşamına son verdi.

20 yaşındaki Kara, olaydan önce çektiği videoda, ailesinden ve 'öğrenci evinde kaldığı cemaatten baskı gördüğünü, psikolojik olarak yorulduğunu ve yaşama sevincinin kalmadığını' anlattı.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Enes Kara'nın ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Çelik sosyal medyadaki yorumlara dikkat çekerek "Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır" dedi.

CHP'DEN TEPKİ

CHP de konuyu Mecis gündemine taşıdı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen "Enes Kara’nın mesajını izlediğimden beri etkisinden çıkamıyorum. Bütün gençlerin güvenli devlet yurdunda kalabildiği, özgürlük ve eşitliği yaşadığı bir düzeni mutlaka kuracağız" dedi.

Bu gencin arkadaşları, öğrenim gördüğü okulun önüne karanfil bıraktı.