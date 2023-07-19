En büyük hayali voleybolcu olmaktı! "Sen bizim Zehra Güneş'imizsin"

Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik.

"KEŞKE TANIŞABİLSEYDİK"

Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur." demişti.