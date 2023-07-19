En büyük hayali voleybolcu olmaktı! "Sen bizim Zehra Güneş'imizsin"

FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldızı Zehra Güneş, Hatay'daki depremde yaşamını yitiren voleybolcu Ceren Topal'a adadı.
Milli voleybolcunun ardından bir paylaşımda Ceren Topal'ın hocası Mehmet Bekmez'den geldi.
Bekmez, Topal'ın sıkça "Hocam bir gün ben de Zehra Güneş gibi olacağım." dediğini söyledi.
"MELEK OLUP GİTTİN AMA HAYALİN GERÇEK OLDU"
Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü hocası, "Ah Ceren'im sen melek oldun gittin ama hayalin gerçek oldu. Şimdi seni Tüm dünya tanıyor, bizi tanıyor..." ifadelerine de yer verdi.
Her sohbetimiz de Mehmet Hocam birgün bende Zehra Güneş olacağım. TV'ye çıktığımda işte Beni Yetiştiren Hocam Mehmet Hocam diyerek sizi reklam yapacağım derdi.— mehmet bekmez (@Mehmet__Bekmez) July 18, 2023
Ah Ceren'im🕊️sen melek oldun gittin ama Hayalin gerçek oldu.Şimdi seni Tüm Dünya tanıyor,bizi tanıyor...
@guneszehraa pic.twitter.com/yC8quYzwcx
Genç oyuncunun kendine olan hayranlığını öğrenen Zehra Güneş bazı maçlara "Ceren" yazılı formayla çıktı.
Milli sporcu, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldukları maçtan sonra da Ceren'i unutmadı.
"BU MADALYA SENİN İÇİN"
Zehra Güneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için." yazdı. Güneş, şampiyonluğu Ceren Topal'a armağan etti.
Ceren, sözümü tuttum ♾️— Zehra Güneş (@guneszehraa) July 17, 2023
Bu madalya senin için 🤍
Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.
Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı. Karşılaşmanın ardından konuşan Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik.
"KEŞKE TANIŞABİLSEYDİK"
Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur." demişti.
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