Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova mitinginde halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim, milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz.



Yalovayı üniversite ile bay öğretmen mi buluşturdu yoksa bu kardeşiniz mi buluşturdu. Bay Muharrem diyor ki fizik öğretmeniyim. Olabilir sen bir fizik öğretmenisin saygı duyarım ama biz bu üniversiteden nice öğretmenler yetiştiriyoruz.

Bay Kemal engellileri kendi başına bıraktınız diyor. El vicdan... Yalanı bırakın artık. Genel başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Dürüst olun. Artık millet dürüst olana oy veriyor. 24 Haziran'da benim milletim kime oy vereceğini çok iyi biliyor.

Osmangazi'yi yaptık. Osmangazi'den Bay Kemal de geçiyor. Ama o köprüyü istemiyor. İstemiyorsan arabalıyla devam et. Bunlar hiçbir arabalı yatırıma evet demez. Dördüncü köprüyü ben yapacağım diyor. Nereye yapacaksın, adres veremiyor. Adam dersini çalışmamış.

Bay Kemal çiftçilerimiz ağlıyor diyor, bilmiyorsan gel maliyeye sor. Yalan söylemezler senin gibi. Yalova'yı çiçekçilikte çok daha ileri götüreceğiz. Çiçekçilik deyip geçmeyin. Hollanda'yı Hollanda yapan çiçekçiliktir.

Yalova'nın bir milletvekili var, şu anda cumhurbaşkanı adayı. 4 dönemdir Yalova milletvekili. Bu kişinin Yalova'ya kazandırdığı herhangi bir hizmeti biliyor musunuz? Şehrimize yapılan hizmetlerin hepsinin altında kimin imzası var? Benim var, AK Parti'nin var. Bundan sonra yaparsa kim yapar? Yalova'ya hayrı dokunmasa da yaptığı başka şeyler var. Edirne'de cezaevinde terör örgütünün arkasında olduğu malum siyasi partinin genel başkanını ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı oldu serbest bırakın böyle bir şey olur mu? Seçimleri atlatalım adaylık şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil tutuklu olmayı da koyacağız. Israrla Edirne Cezaevi'ndeki kişiyi hapisten çıkarmaya çalışıyorlar. Yalova oyu senden alıp hizmeti bölücü terör örgütüne yapan bu kişiye 24 Haziran'da dersini veriyor muyuz?

Otomobilimizi üreteceğiz. CEO'sunu atadık. 2021'de seri üretime başlayacağız. Bu otomobil geçen asrın teknolojisi değil. Elektrikli ve hatta ileride sürücüsüz otomobil konseptine göre geliştiriliyor. Şimdi bir de bizim AKINCI uçağımız geliyor. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı.

Yeni bir şey söyledim; kıraathane. Bundan da rahatsız oldular, işsizliği artırır dediler. Bunu aslında geçmişimiz yapmış. Ben kek diyorum Bay Muharrem Keklik anlıyor."