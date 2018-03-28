Erdoğan: Zeytin Dalı'nın bereketi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna'daki Türkiye-AB zirvesini dönüş yolunda değerlendirdi.



Zirvenin olumlu geçtiğini belirten Erdoğan, bunun nedeninin Suriye'deki harekatlar olduğunu söyledi ve "Güçlü iseniz gelişmeler de daha farklı oluyor." diyen Erdoğan, "Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı'nın, Zeytin Dalı'nın, şehitlerimizin, gazilerimizin bereketidir bence." ifadelerini kullandı.

AB ile bütün olumsuzlukların geride barakıldığını söylemenin yanıltıcı olalacağını vurgulayan Erdoğan, zirve toplantısında Türkiye'de tutuklu bulunan Yunanistan askerlerinin durumunun da gündeme geldiğini belirtti.

AB yetkililerinin, "Siz büyük bir cumhurbaşkanısınız, o iki askerin bırakılmasını sağlayın." dediğini belirten Erdoğan, kendisinin yanıt olarak "Ben adaletten daha büyük değilim. Yargı makamlarının verecekleri kararı beklemek lazım" dediğini aktardı.