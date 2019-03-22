Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.

(Kılıçdaroğlu'na) Tek dayanağı var oturduğum koltuktan kalkmam. Bu zillet ittifakına öyle bir Osmanlı tokadı atalım ki bir daha belini doğrultamasın. İçlerinde biri var, güya hanımefendi. (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener) Ayın 15'inden sonra Başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan'a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermekle fatura keseceğim zannettin. Asıl fatura sana kesilecek. Bir Cumhurbaşkanı'na sen böyle bir iftira atamazsın. Ben halkıma nasıl terörist derim. Yurt Konseyi mensubuymuş yırtarmış. Gereken hesabı vereceksin. Senin dirsek temasında olduğun Bay Kemal milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları avukatlarımla yaptırtıyorum.

"ASIL HESAP SEÇİMDEN SONRA DIŞARIDAKİLER TARAFINDAN SORULACAKTIR"

Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye'den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır.

AK Parti şu anda üye sayısı itibariyle 10,5 milyonu bulan bir partidir. Böylesine büyük yapı içinde hatalar da olabilir ama AK Parti hiçbir zaman kimliksiz, kişiliksiz, davasız partilerden biri haline dönüşmeyecektir. Bu partinin tek sahibi milletin ta kendisidir. AK Parti'ye 31 Mart'ta sahip çıkın.



"KONYA'YA 51 KATRİLYON YATIRIM YAPTIK"

Son 17 yılda Konya'ya 51 katrilyon yatırım yaptık. 10 sağlık tesisinin yapımı devam ediyor. Şehir hastanesinin yüzde 60'ı bitmiş vaziyette.

Sizlere ilk müjdemi veriyorum. Konya'ya da yeni bir raylı sistem kazandırıyoruz. Konyamıza günlük toplam 20 banliyö seferiyle 15 bin yolcunun taşınacağı hat inşa ediyoruz.

Bay Kemal geçenlerde Hatay'da baraj yok ki diyor. Kılavuzu karga. Kendine gel kendine.

"GOLAN TEPELERİ'NİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Trump kalktı bir ifade kullandı. Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna dair açıklama yaptı. Sayın Trump tarih bilinci çok önemli. Bu tarih bilincini yenilemeniz lazım. Golan Tepeleri ile ilgili BM'nin kararları var. Buralarda İsrail'in zerre kadar hakkı olmadığının hükmü var. Bu sabah da söyledim, sonuna kadar Golan Tepeleri'nin de takipçisi olacağız."