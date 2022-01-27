Erzurum'da iki kişi çığ altında kaldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, çığ altında kaldığı belirtilen iki kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kadıcelal Mahallesi'ne 5 kilometre uzaklıktaki Çayanyurdu mezrasının su deposunda su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü.

Saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın çığ altında kaldığı belirtiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD'dan 3 ekip ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Vali Okay Memiş de ''Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ile tüm arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettik" dedi.

''YOL AÇILMAK İSTENSE 5-6 SAAT SÜRER''

Son günlerde artan yağış nedeniyle mezraya giden yolun kapalı olduğunu belirten Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Yol, iş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

DİK YAMAÇLARDA ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT



Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre bölgede çığ riskine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



"Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."