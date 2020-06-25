Erzurum'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Tortum ilçesinde Fahri Kamacı'nın (42) kullandığı Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) ait otomobil, Erzurum-Artvin kara yolunun Tortum ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Kamacı yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alan otomobildeki yangın kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



YİKOB'a ait araçtaki kurumun İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Cihat Demir (48) ile sürücü Kamacı hayatını kaybetti. Aynı otomobildeki Murat Temiz ve Yusuf Fırat ile diğer araçtaki Dursun Duvar yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince Tortum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ağır olan 2'si buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.



Kaza nedeniyle kara yolu bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.