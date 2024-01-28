Erzurum'da kara yoluna çığ düştü

Alınan bilgiye göre dün akşam saat 21.00 sıralarında Aşkale - Bayburt kara yolu güzergahı yeni tünel mevkiinde çığ düşmesi yaşandı.

Dünden beri yağan aşırı kar yağışı sonucu, Kop Dağı, Yeni Tünel mevkiindeki kar kütlesi çığ olarak kara yoluna düştü. O esnada kara yolundan geçen özel bir şirkete ait araç ve içindekiler saniyeler içerisinde çığ altında kalmaktan kurtuldu.

Kop Dağı geçidinde aralıksız olarak çalışan Aşkale Karayolları ekipleri olay yerine ivedilikle ulaşarak devasa kar kütlesini temizleme işlemi yapmaya başladı. İçinde hasta olan bir ambulans için kara yolundan yer açılarak ambulansa yol verildi.

Düşen çığın ve kara yolunun temizleme işlemleri devam ediyor.