Esenyurt'ta asansörde taciz girişimi

Haberler - İHA 29.03.2022 - 09:36
İstanbul'da yabancı uyruklu kişi, asansörde bir çocuğu taciz etmeye kalktı.
Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede 27 Mart'ta saat 23.30 sıralarında yabancı uyruklu H.I. (35), S.A. (17) isimli çocuğun peşinden asansöre bindi.
H.I., kapının kapanmasının ardından, çocuğu öpmeye ve vücuduna dokunmaya çalıştı.
Yaşanan duruma tepki gösteren S.A., kapının açılmasıyla asansörden çıkarak evine gitti.
S.A.'nın olayı ailesine anlatmasıyla polis ekiplerine haber verildi.
Yapılan incelemeler sonucunda harekete geçen Esenyurt Çocuk Büro ekipleri, H.I.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Yabancı uyruklu kişi, karakoldaki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.