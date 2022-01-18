Eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katında oturan İsmail Özbek (56), dün öğle saatlerinde polis ekiplerini arayıp, "Eşimi öldürdüm gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti.

Harekete geçen polis ekipleri, olay yerine sağlık ekipleriyle gitti. Ekipler, Hanpaşa Özbek'in (47) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hanpaşa Özbek'in cansız bedeni incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



EŞİNİ BOĞDUĞU PLASTİK KELEPÇE ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU



Şüpheli İsmail Özbek'in emniyetteki ifadesinde eşiyle arasında maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Tartışmanın büyümesinin ardından eşini plastik kelepçeyle boğduğunu itiraf eden şüpheli Özbek, suç aletini çöp konteynerine attığını da ifadesinde belirtti.

Polis ekipleri plastik kelepçeyi çöpte buldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.



CİNAYET SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan, cinayetin ardından binanın kapısını açan İsmail Özbek'in içeri giren polisler tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.