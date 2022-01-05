Eşini sokak ortasında tekme tokat dövdü

Haberler - İHA - NTV Haber 05.01.2022 - 10:53
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa’da Aynur T. ve eşi Ümit T. sokak ortasında kıskançlık yüzünden tartıştı.
Tartışmanın ardından taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına saldırdı.
Öfkeli koca karısını üzerine yürüyerek yumruklamaya başladı. Kocasının attığı yumruk darbeleri sonrasında Aynur T. bir iş yerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü.
Genç kadın kafasından yaralanırken, öfkeli koca ise vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.
Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yakalanan adam eşinin şikayetçi olmaması üzerine sevk edildiği adliyede serbest kaldı.