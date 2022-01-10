Eşiyle tartışan genç kadın benzin döküp kendini yaktı

Şanlıurfa'da eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren yabancı uyruklu kadın, 34 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - İHA 10.01.2022 - 14:28

Eşiyle tartışan genç kadın benzin döküp kendini yaktı

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’nın Haliliye ilçesinde 7 Aralık 2021 tarihinde yabancı uyruklu bir çocuk annesi Yasmin Aziz (23) ile kocası arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Yasmin Aziz, evde bulunan benzini üzerine dökerek kendini ateşe verdi.

Ailenin müdahalesiyle Aziz’in üzerindeki alevler söndürüldü ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Aziz, 34 gündür verdiği yaşam savaşını bu sabah kaybetti.

Yasmin Aziz'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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