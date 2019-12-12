Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, telefon dolandırıcılığı mağduru oldu

Tekirdağ'da yaşayan eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin, dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

eski-bakan-aytekin-dolandirildi.jpg

Tekirdağ'da telefonla eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'i arayan kişi, komiser olduğunu ve uluslararası altın kaçakçılığı operasyonu düzenlediklerini söyledi.

Şüpheli, bu kapsamda eski bakandan, bankadaki altınlarını getirerek söylediği adreste kendilerine teslim etmesini istedi.

Bunun üzerine Aytekin, bankada çok miktardaki altınını, belirtilen adreste şüpheliye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aytekin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine giderek şikayetçi oldu.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...