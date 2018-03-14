İzmir'de boşandığı eşini kabloyla boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında, müebbet hapis cezası istendi.



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mürşit Sam ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.



Tanık N.Y. maktulle komşu olduklarını belirterek sanığı 1-2 kez apartmana girerken gördüğünü, maktulün eski eşi olan sanıktan bahsetmeyi sevmediğini, bahsettiğinde tedirgin olduğunu ifade etti.



Sanık avukatı Ercan Dönmez, tanığın verdiği ifadelerde çelişkiler olduğunu, davacı tarafça etkilenmeye çalışıldığını iddia etti.



Maktulün ailesinin avukatı Aytül Arıkan, sanığın eski eşini tasarlayarak kablo ile öldürdüğünü savunarak hiçbir indirim hükmü uygulanmadan cezalandırılmasını talep ettiklerini bildirdi.



İddia makamı, sanığın eski eşini bir tartışma sırasında evde bulunan kablo ile boğazını sıkarak öldürdüğünü, dosyada toplanan tüm delillere göre sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçunu işlediğini ve müebbet hapis cezasıyla çarptırılması gerektiği yönünde mütalaa verdi.

"AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM"



Tutuklu sanık Sam, mütalaaya bir diyeceği olmadığını belirterek, "Olaydan dolayı çok pişmanım. Böyle bir olayın olmasından dolayı üzgünüm. Ailesinden özür diliyorum" dedi.



Sanık avukatı Ercan Dönmez ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre hazırladıklarını söyledi.



Mahkeme heyeti, sanık avukatına süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



KABLOYLA BOĞARAK ÖLDÜRDÜ



İzmir'in Konak ilçesinde 6 Mayıs 2017'de yaşanan olayda, Mürşit Sam bir süre önce boşandığı ve birlikte yaşadığı 40 yaşındaki eski eşi Üsküdar Kulaksız'ı çocukları uyurken kabloyla boğarak öldürmüştü.



Sam hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlanarak müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

