Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir için FETÖ'den yeni dava

Eski ÖSYM başkanı Ali Demir hakkında Kayseri'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında da dava açıldı. Demir ve yardımcısı Pekşen için 9 yıl hapis cezası isteniyor.

DHA 22.02.2020 - 12:38

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Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ve eski Başkan Yardımcısı Ömer Pekşen hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Demir ve Pekşen hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmakla birlikte örgüte yardım etme' suçundan 2 yıldan 5 yıla, 'ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan Ali Demir hakkında Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce de bir davanın görüldüğü belirtilen iddianamede, davaların birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunun mahkemenin takdirine bırakıldığı bildirildi.

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