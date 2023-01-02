Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti: Gözaltı sayısı 5'e yükseldi, ifadeler ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ



İstanbul'da 2 kişi daha yakalandı. Gözaltı sayısı 5'e yükseldi.



Edinilen bilgiye göre, Cinayet Büro ekipleri, tetikçilerin İstanbul’dan Ankara’ya geldiklerini belirledi.



Gözaltına alınan 2 sanıktan biri olan D.Ç.'nin, motosikleti kullanan kişi olduğu belirtiliyor.



Sanıkların, İstanbul'da faliyet gösteren bir suç örgütünün üyesi oldukları yönünde de bilgiler var.



Saldırıyla ilgili İstanbul'da daha önce çok sayıda suç kaydı bulunan bir organize suç çetesinin liderinin de adı geçiyor.

"AMACIMIZ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"



Gözaltına alınan sanıklardan biri ilk ifadesinde, "Amacımız öldürmek değildi. Göz korkutmak için ayağına ateş edecektik. Ancak onlar da silah çekince çatışma çıktı'' dedi.



Emniyet kaynakları, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİNDEN AÇIKLAMA



Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Ayşe Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerek sosyal medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer alan katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir.''

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 Cuma günü, Ankara Çukurambar'da, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.