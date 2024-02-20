Eskişehir'de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheliler hakkında ''Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

'de jandarma ekipleri, Sivrihisar ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgede yapılan araştırmada ellerinde 2 metal dedektör bulunan 3 kişi, kazı yaparken yakalandı.

Seyitgazi ilçesinde de define arayan 4 kişinin kaçak kazı yaptığı tespit edildi.

4 şüpheli gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, kürek, balta, balyoz, çapa, 2 kriko, ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 şüpheli hakkında ''Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet'' suçundan soruşturma başlatıldı.

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