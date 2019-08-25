Musa Ö. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle atlar telef olurken, hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Eskişehir'de otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş iki at, bir otomobil çarpması sonucu telef oldu.
Musa Ö. idaresindeki otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.