Ev alma hayali ile çıktığı yolda  otomobilini dolandırıcılara kaptırdı

Antalya’da turizmci bir kişi, ev almak için otomobilini sattığı kişiler tarafından dolandırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizmci Önder Karademir (35), hayal ettiği evi almak için otomobilini internet üzerinden satılığa çıkardı. Bir süre sonra Hakan Y. ve arkadaşı aracı almak istediklerini belirterek Önder Karademir ile buluştu.

İki kişi bir işletmede bir süre oturduktan sonra aracı patronlarının alacağını ve Kemer’den araca bakmak üzere yola çıktığını belirtti. Karademir, bir süre sonra adrese gelen Burak isimli kişi ile 133 bin TL karşılığında anlaştı ve 20 bin TL elden para aldı. Kalan 113 bin TL ise banka hesabına havale olacak şekilde el sıkıştılar.

Bunun üzerine birlikte notere giden Karademir, burada hesabına bakarak 113 bin TL’nin geldiğini görünce, aracının satış işlemini onayladı. Karademir satış işleminden sonra şüphelilerden birine rica ederek kendisini otele bırakmasını istedi.

HESABINA PARANIN GELMEDİĞİNİ GÖRÜNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Şüpheli ile otele doğru giderken hesabına girerek ödenen ücreti bir kez daha kontrol etmek isteyen Karademir, hesabında para olmadığını gördü. Durumu yanında bulunan kişiye aktaran genç adam, karşı taraftan "Para havuza geri düşmüş. Kısa süre içerisinde tekrar hesabında olacak" yanıtını aldı.

Daha sonra ise 113 bin TL tutarında bir çek yazarak teslim etti. Bunun üzerine genç adam otelindeki işine döndü. 2 gün boyunca hesabına giren adam paranın gelmemesi üzerine dolandırıldığını anladı. Dolandırıcıların imzaladığı çekin ise sahte olduğu öğrenildi. Aracı sattığı kişileri defalarca arasa da bir yanıt alamadı.

Karademir, polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Yapılan incelemede aracın bir gün sonra bir oto galeriye daha sonra ise Ankara Altındağ’da Burak K. isminde bir gence satıldığını gördü. Aracın plakasının ise değiştirildiği öğrenildi. Öte yandan Karademir’in şahıslar ile buluştukları restorandan çıkarken ve notere gidiş anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



"EV ALMA HAYALİMİZ VARDI"

Önder Karademir, "Ev almak istediğimiz için aracımızı satmak istedik. İnternet üzerinden ve sosyal medya üzerinden satışa çıkardık. İkinci gün bizimle bir kişi iletişime geçti. Aracı görmek istediler. Kendileri ile buluştuk. Arabayı kendilerinin değil patronlarının alacağını söylediler. Benim yanımda Burak isminde patronlarını aradılar. Patronları lüks bir araç ile geldi. Hiç şüphelenilecek bir durumu yoktu" dedi.

"30 DAKİKADA BİR ARAYARAK GÜVEN VERDİ"

Şüpheli ile otele giderken hesabına tekrar baktığında parayı göremediğini belirten Karademir, "Durumu yanımda bulunan kişiye ilettim. Paranın havuza alındığını söyledi. Para düşmedi. Beni otele bırakan adam sürekli tedirgindi. Midesinin ağrıdığını söyledi. Bir gün sonra patron dedikleri kişi yine beni aradı. Halletmeye çalıştığını söyledi. 30 dakikada bir arayarak güven verdi. Araya Cumartesi-Pazar girdi. Pazartesi oldu, telefonlara bir daha çıkmadılar” diye konuştu.