Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Kahramanmaraş'ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Annelerinin evde bıraktığı yaşları 2,3 ve 5 olan üç kardeş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haberler - NTV Haber - DHA 04.12.2021 - 12:17

Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

'ta bir evde çıkan yangında üç kardeş yaşamını yitirdi.

Pazarcık ilçesinde, 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Evde dumandan etkilenmiş halde bulunan 2 yaşındaki Talip Şakir, 3 yaşındaki Abdunnasır ve 5 yaşındaki Muhammet Rida ambulanslarla sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.

Annenin 3 kardeşi evde bırakarak diğer iki çocuğuyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.

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