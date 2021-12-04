Evde çıkan yangında 3 kardeş öldü

Haberler - NTV Haber - DHA 04.12.2021 - 12:17
Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında üç kardeş yaşamını yitirdi.
Pazarcık ilçesinde, 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
Evde dumandan etkilenmiş halde bulunan 2 yaşındaki Talip Şakir, 3 yaşındaki Abdunnasır ve 5 yaşındaki Muhammet Rida ambulanslarla sevk edildikleri hastanede hayatını kaybetti.
Annenin 3 kardeşi evde bırakarak diğer iki çocuğuyla dışarıya çıktığı öğrenildi. Yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruluyor.