Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi’nde Hacer Demirel ile Ali Budan’ın (32) kirada oturduğu evde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik cihazların alev almasıyla başlayan yangın, evin tüm odalarına yayıldı.

Demirel ve 3 çocuğuyla uyuduğu sırada evi kaplayan dumanlar nedeniyle öksürerek uyanan baba Ali Buldan, ailesini uyandırarak evden dışarı çıkarttı.

Vatandaşların yardımı ve ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Gözyaşları döken Hacer Demirel, o sırada uyudukları için yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Sabah elektrikler kesilip birden gelince yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye konuştu.