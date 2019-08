Fazıl Say Kaz Dağları için konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisindeki altın ve gümüş madeni arama sahasında kendisi için oluşturulan alanda piyanosunun başına geçti.



Resitalde Say, eserlerinden bölümleri piyanosuyla icra etti. Sanatçı, ayrıca dünya klasiklerinden bazı eserleri dinleyenlerin beğenisine sundu.



Fazıl Say, "Su ve Vicdan Nöbeti" kamp alanında çevreciler ve vatandaşlara seslenerek, "Kaz Dağları için başlatılan kampanyanın 24. gününde, ilk günden itibaren burada bulunanlara, doğayı savunanlara da teşekkür ederim. Onlar hepimizi yönlendirdiler. Bu konserin olmasına da ilham kaynağı oldular. Bu gezegende insanlar olarak gelecek için bir şeyler bırakmak istiyorsak korumak zorundayız. Yaşatmaktan, yaşamaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Etkinliğe, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar katıldı.