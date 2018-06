ABD'nin New Jersey eyaletinin Cliffside Park semtinde her akşam bir araya gelen FETÖ mensupları, AA ekibi tarafından görüntülendi.



Bölgede yaşayan birçok FETÖ'cünün, 10 dakikalık yürüyüş mesafesinde Türk toplumuna ait Bergen Diyanet Cami Kültür Merkezi bulunmasına rağmen Trinity Episcopal Kilisesi’ni tercih etmesi dikkatleri çekti.



Kiliseye gelenler arasında, FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın işyerinde Amerikan bayrağını öpen Türk çalışanının da yer aldığı görüldü.



Yıldırım'ın New Jersey eyaletinin Manhattan manzaralı Edgewater semtindeki lüks oto satışı ve tamiri yapılan işyerinde AA tarafından çekilen görüntülerde, Abdulhadi Yıldırım’ın önce kendisinin Amerikan bayrağını öptüğü, sonra yanındaki yeşil tişörtlü çalışanına öptürdüğü kameralara yansımıştı. Yıldırım’ın aynı çalışanı daha sonra ABD bayrağını eline alarak coşkuyla sallamıştı.



KİLİSENİN ANAHTARI FETÖ ÜYELERİNDE



Araçlarını kilisenin özel otoparkına bırakan FETÖ mensuplarının, hiçbir görevlinin bulunmadığı kapalı durumdaki kilise kapısını bizzat kendilerinin anahtarla açtıkları ve ana ayin salonununda toplandıkları anlaşılıyor.



Bu arada kiliseye gelişleri esnasında FETÖ üyelerinden birinin, girişte bekleyenlere nizami şekilde asker selamı vermesi dikkat çekti.



FETÖ mensuplarının, dışarıdan da sesi duyulabilen konuşmalarını tamamlamasının ardından kilisenin lambalarını söndürüp kapıyı kilitleyerek mekandan ayrılmaları objektiflere yansıdı.



Toplantı mekanına çevrilen kilise ile FETÖ mensupları geçmişten beri güçlü ilişkilere sahip.

FETÖ’nün Amerika’daki çatı örgütlerinden Türk Kültür Merkezi’nin New Jersey şubesinin internet sitesinde FETÖ üyelerinin Trinity Episcopal Kilisesini ziyaretleri ve katıldıkları ortak etkinliklere ilişkin bilgi ve fotoğraflar yer alıyor.



Sitede FETÖ üyelerinin 26 Ocak 2015 tarihinde kilise papazı Willie J. Smith’i ziyaret ederek; dostluk yemeği, Türkiye’ye seyahat, pazar ayini ve kahvaltı etkinliklerine katılım meselelerini konuştukları bilgisi bulunuyor.



Ayrıca FETÖ’nün kapatılan İngilizce gazetesi Today’s Zaman’ın yazarlarından Arzu Kaya Uranlı ve Zaman Amerika internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Sıtkı Özcan gibi bazı FETÖ mensuplarının kilisede katıldıkları ortak etkinliklerin görsellerine yer veriliyor.



Katolik kiliselerine göre daha liberal ve dinler arası diyaloğa açık olmasıyla bilinen Trinity Episcopal Kilisesi’nin kendi internet sitesinde FETÖ ile ilişkileri yansıtan içerikler yer alıyor.



Sitede, New Jersey bölgesindeki Yahudiler ve Türkler arasındaki "dinler arası diyalog" ilişkisinin sürdürüldüğü kaydedilirken, FETÖ üyeleri ve kilisenin ortaklaşa düzenlediği dinler arası şükran günü ve aşure günü kutlamaları gibi çeşitli etkinliklerin fotoğrafları görülebiliyor.



Kilisedeki buluşma sonrası görüntülenen FETÖ’nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı'nın (Alliance for Shared Values) başkanı Alp Aslandoğan, örgütün Amerika faaliyetlerinde öne çıkan isimlerinden biri olarak biliniyor.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinde yaptığı açıklamalarda tercümanlığını üstlenen, yabancı basına verdiği röportajlarda yanında bulunan ve medya organizasyonlarında aktif rol alan Aslandoğan, Dinlerarası Diyalog Enstitüsü ve Gülen Enstitüsü gibi FETÖ kuruluşlarında üst düzey görevlere sahip.

ABD KONGRESİ'NDE TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ



FETÖ adına uluslararası medyaya açıklamalar yapan Aslandoğan, 9 Aralık 2016’da ABD Kongresinde Helsinki Komisyonu tarafından düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz başarısız darbe girişimiyle ilgili çeşitli iftiralarda bulunarak Türkiye'yi ABD'li karar alıcılara şikayet etmişti.



ASLANDOĞAN'IN AP'DE KONUŞMASI İPTAL EDİLMİŞTİ



FETÖ'nün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Yeşiller grubunun adını kullanarak 2017 yılının mart ayında düzenlemek istediği etkinlikte Aslandoğan ve İngiltere'de faaliyet gösteren Dialogue Derneği Başkanı Özcan Keleş'in konuşmacı olması planlanmıştı.



Ancak örgütün AP'de kendilerini aklamaya dönük etkinlik düzenleme girişimi, Türkiye'nin, AP Başkanlığı ve Genel Sekreterliği ile Yeşiller grubu nezdinde yaptığı girişimler ve FETÖ'ye ilişkin bilgilendirmeden sonra iptal edilmişti.



Yeşiller grubundan yapılan açıklamada, böyle bir etkinlik planlamadıkları ve FETÖ'nün toplantısına sponsor olmadıkları belirtilmişti. Ayrıca bir grup yetkilisi de onayları olmadan isimlerinin FETÖ tarafından "sinsice" kullanılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti.

