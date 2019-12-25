FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 37’si aktif görevli 54 asker, 6’sı aktif görevli 47 kamu görevlisi, 30’u sivil/özel sektör çalışanı/SGK kaydı olmayan, olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak, FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 5’i (merkez, havelsan, uzay, savunma sanayi ve bilişim birimlerinde) aktif görevde olmak üzere 19 personel hakkında, Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 1’i teğmen, 34’ü astsubay rütbesinde olmak üzere 35’i aktif, 1’i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan astsubay rütbesindeki 36 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 11’İstanbul yakalandı.



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, 1’i ihraç edilmiş, 6’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış Hava Pilot Üsteğmen ile 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2’si aktif subay, 5’i ihraç askeri personel ile 4 sivil imam toplam 22 kişi hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar şüphelilerden 16’sı yakalandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı ihraç edilmiş 26 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi, 8’İstanbul yakalandı.



2013 yılında yapılan İdari Yargı sınavında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesinde organize bir şekilde sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulmuş olan hâkim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıtıldığının tanık, şüpheli itiraf beyanları ve bilirkişi raporları ile tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve ihraç edilmiş olan; 2’si askeri hâkim olmak üzere 3’ü hâkim, 6’sı hâkim adayı toplam 20 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 11 ilde gözaltı emri verildi. Şu ana kadar 14 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi mensubu oldukları ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan BYLOCK kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, yapılan operasyon sonucunda, 3 şüpheli yakalandı.