Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Örgütün "mahrem imamları" ile sabit ve ankesörlü telefonlar üzerinden görüştükleri iddiasıyla soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Göksel Ünüvar'a ifade veren şüphelilerden 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 30 kişi, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Şüphelilerden biri de ifade işleminin ardından savcılıkça bırakıldı.
11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet Savcısı Ünüvar, 21 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 18 Şubat'ta Jandarma Genel Komutanlığı personeli tamamı muvazzaf 52 astsubay hakkında yakalama kararı alınmıştı.
FETÖ'den gözaltına alınan 30 jandarma astsubay itirafçı oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı personeli 52 muvazzaf astsubaydan 30'u itirafçı olarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdiği 52 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.