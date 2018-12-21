İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan ve açığa alınan vali yardımcısı M.T.'nin beraati kararlaştırıldı.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan M.T. ve avukatı katıldı.



İddia makamı, esasa ilişkin verdiği mütalaasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen M.T.'nin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. M.T., mütalaayı kabul etmediğini dile getirdi.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin son dönemde verdiği kararlarda ByLock tespit ve değerlendirme tutanağı olmayan dosyalarda mahkumiyet kararı verilemeyeceğini hatırlatan M.T., bu husus göz önünde bulundurularak hakkında beraat kararı verilmesini istedi.



Sanık avukatı Raziye Çisem Özkan, müvekkili hakkında sadece ByLock kullandığına ilişkin suçlamanın olduğunu savundu. Özkan, dosyada ByLock tespit ve değerlendirme raporu olmadığından müvekkilinin atılı suçtan beraat etmesi gerektiğini ileri sürdü.



Mahkeme heyeti, M.T. hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kamu davası açılmasına rağmen yapılan yargılama ve elde edilen delillere göre, üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verdi.



FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alınan Muğla Vali Yardımcısı M.T. hakkında, suçun işlendiği ve yetkili olan yerin Muğla'nın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne bağlı bulunması nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılmıştı.