FETÖ'nün 'MİT kumpası' davası başladı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılanmasına başlandı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda görülen duruşmaya, 6 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Farklı cezaevlerinde tutuklu olan aralarında Yurt Atayün'ün de bulunduğu 5 sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.



Duruşmada, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.



Tutuklu sanıkları getiren jandarma personelinin yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında beyaz önlük giydiği, salondaki herkesin ise maske taktığı görüldü.



Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, aralarında Ali Fuat Yılmazer, Kazım Aksoy ve Erol Demirhan'ın bulunduğu 7 sanığın pandemi sürecinden dolayı duruşma salonuna gelmek istemediklerini içeren dilekçe gönderdiklerini söyledi.



Başkan ayrıca bir kısım sanığın pandemi sürecinde avukatlarıyla görüşemedikleri için savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek, süre istediklerini içeren dilekçe verdiklerini aktardı.



Mahkeme başkanı, MİT'i temsilen Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, duruşmanın kapalı yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.



Duruşmanın kapalı yapılması talebiyle ilgili sanıklara söz verildi.



Salonda hazır bulunan bir kısım sanık, duruşmanın kapalı yapılmasını isterken, SEGBİS ile salona bağlanan sanıklar aleni olması talebinde bulundu.



Avukatların bir kısmı kapalı, bir kısmı da açık duruşma olmasını istedi.



Taleple ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da, milli güvenliği tehlikeye düşürecek hususların ortaya çıkması ihtimali nedeniyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, kamu güvenliğini tehlikeye sokabilecek belge ve bilgilerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle ilgili yasa gereği duruşmaların kapalı olarak yapılmasına, duruşma içeriğiyle ilgili yayın yasağı getirilmesine karar verdi.



Duruşma içeriğinin yayınlanması halinde suç duyurusunda bulunulacağına hükmeden mahkeme, taraflar dışındaki herkesi salondan çıkarttı. Duruşma, kapalı olarak devam etti.

İSTENEN CEZALAR



İddianamede, aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in de bulunduğu 15 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "gizliliğin ihlali" ve "nitelikli resmi belgede sahtecilik" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.



Diğer sanıkların da yine benzer suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianame ekinde yer alan belgelerin milli savunmaya ve milli güvenliğe ilişkin devlet sırrı olabilecek nitelikte belgeler olma ihtimali bulunduğundan devlet sırrı sayılmasına karar verip bu evrakların incelenmesinin ve belgelerden örnek alınmasının mahkeme heyeti haricinde kalan kişiler yönünden yasaklanmasına hükmetmişti.



Heyet ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına müşteki sıfatıyla davetiye tebliğine oy birliğiyle karar vermişti.