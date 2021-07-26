Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre dehşet saçtı: 1 ölü

Kaza 01.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri Mezit mahallesi mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Hüseyin Çiftçi (38) yönetimindeki 31 ABJ 225 plakalı Çelik saç yüklü TIR’ın iddiaya göre gaz pedalı takılı kaldı.

Yokuş aşağı hızlanan TIR’ın keskin virajdan döndüğü sırada, dorsesinde yüklü her biri 3’er ton ağırlığındaki Çelik saç makaraları, dorseden karşı yöne düştü. Düşen Çelik makaralardan biri İnegöl’den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Müslüm Kaptan (29) yönetimindeki 17 GP 565 plakalı otomobilin ön kısmına düştü. Tonlarca ağırlığındaki makaranın düştüğü otomobil, demir yığınına döndü. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi.

30 KİLOMETRE SONRA DURDU



Gaz pedalı takılı kalan TIR’ın sürücüsü Hüseyin Çiftçi, aracı durdurmak istese de başaramadı. Sürücü, uyarı flaşörleri yakıp diğer sürücüleri uyardı. Bariyerlere de TIR’ı sürttüren sürücü aracı bir türlü durduramayınca yoluna devam etti. Polis uygulama noktasından hızla geçen TIR, İnegöl girişinde zorlukla durdu. 30 kilometre boyunca hızla ilerleyen TIR, ikinci bir kazaya neden olmadan durabildi.



Otomobilin bulunduğu yere 112 Acil Servis Ambulansı ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ettiler. İtfaiye ekipleri ise sürücünün cenazesini sıkıştığı yerden kurtardılar. Cenaze savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, TIR sürücüsü Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Olayı anlatan sürücü Hüseyin Çiftçi, "Aracın gazı takılı kaldı. Elimden geldiği kadar kurtarmaya çalıştım. Korna, selektör yaptım. İstemeden oldu" dedi.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.