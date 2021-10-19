Gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti (Sami Kohen kimdir?)

1928 yılında İstanbul'da doğan Sami Kohen, daha 15 yaşında babasının Fransızca çıkardığı "La Boz de Türkiye" (Türkiye'in sesi) gazetesindeki yazılarıyla gazeteciliğe ilk adımlarını attı.



Tan gazetesi'nde stajyer olarak çalışmasının ardından 1950'de "Yeni İstanbul" gazetesine dış haber muhabiri olarak başladı. Ancak hayatının dönüm noktası iki yıl sonra geçtiği "İstanbul express" gazetesi oldu.

Kohen'in yarım asrı aşacak Milliyet yolculuğu da böyle başladı.



Dünyada yeni bir düzenin kurulduğu, ABD Uzakdoğu geriliminin arttığı, NATO'nun kuruluş çalışmalarıınn yapıldığı bir dönemde dış haberciliğe başlayan Kohen Newsweek, Christian Science Monitor ve The Guardian gibi gazete ve dergilerde yazılar da yazdı, sahadan hiç kopmadı.

Kohen için Çarşamba günü uzun yıllar görev yaptığı Milliyet Gazetesi'nde tören yapılacak.



Cenaze töreni Perşembe günü Neva Şalom Sinagogunda olacak.

Ardından Kohen Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.