Gaziantep'te 2 ay önce kaçırdığı kız arkadaşıyla evlenen genç, düğününde bıçaklanarak öldürüldü.



Olay Şahinbey ilçesinde yaşandı. İki ay önce Gaziantep’ten kız kaçıran genç, araya ailelerin girmesiyle düğün yapmaya karar verdi.

Kız evinin önünde gelin ve damadın yakınlarının katılımıyla düğün yapıldı. Ancak iddiaya göre, bu sırada damat ve annesi gelinin ağabeyi ve dayısının bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan damat hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan zanlılar aranıyor.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler de gelin arabasına da zarar verip aracın camlarını kırdı.