Minibüs şoförlerinin servis kiralayan üniversitelilere saldırısına 2 tutuklama

Trabzon’un Sürmene ilçesinde üniversite öğrencilerini darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 dolmuş şoföründen ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Minibüs şoförlerinin servis kiralayan üniversitelilere saldırısına 2 tutuklama

'da bir grup üniversite öğrencisi minibüs şoförleri tarafından saldırıya uğradı.  Teknik Üniversitesi'nden kınama açıklaması geldi. Yapılan açıklamada Valilik tarafından konuya ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Gelişmelerin ardından şüpheli Ö.D.’nin kullanımındaki araçla, T.D.'nin sevk ve idaresinde yer alan öğrencilerin bulunduğu minibüsün önünde durarak aracı sağa çektirdikten sonra T.D. ile Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada, K.D. , S.Y. ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö. , E.D. , M.Ö. arasında çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak K.D. , S.Y. , H.Y. ve Ö.D. gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen S.Y. ve H.S. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, şüpheliler K.D. ve Ö.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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