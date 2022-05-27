Gaziantep'te etkisiz hale getirilen şüpheli sahte düzenek kurmuş

Gaziantep'te Emniyet Müdürlüğü önünde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisin dur ikazına uymayan ve vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in terörle bağlantısı tespit edilmedi. Gasp ve yaralama gibi birçok suçtan kaydı bulunan zanlının psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.



Kendine canlı bomba süsü veren 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit, üzerine giydiği siyah yeleği kablolarla sarmıştı.

Sahte fünye düzeneği kuran Koçyiğit, tüm bunları kamufle etmek için de yeşil bir mont giydi.



Elindeki siyah poşet ile birlikte yaya olarak İl Emniyet Müdürlüğü binası protokol girişinin önüne gitti.



İkisi sivil 4 polis güçlendirilmiş beton bariyerlerlerin önünde nöbet tutuyordu. Poşeti araç giriş kapısının önüne bırakarak ''Kendimi patlatacağım'' diye bağırmaya başladı.



Vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit'in üzerinde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadı. Yanında getirdiği siyah poşetin içinden ise ders kitapları çıktı.



Hastanede tedavisi süren Ümit Koçyiğit'in sağlık durumu iyi.