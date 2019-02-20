İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'nda bir gece kulübünde eğlenen Oktay Ç. (36) ile arkadaşı Ergun A. (53), saat 06.00 sıralarında çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği iki isim yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Oktay Ç., Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun A. ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Oktay Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Gece kulübü çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı
DHATürkiye
İzmir Konak'ta, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İzmir'in Konak ilçesi Şair Eşref Bulvarı'nda bir gece kulübünde eğlenen Oktay Ç. (36) ile arkadaşı Ergun A. (53), saat 06.00 sıralarında çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.