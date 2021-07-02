Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

DHA 02.07.2021 - 18:49
Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda, bir dükkanda çalışan birisi gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi.
O ana ait görüntüleri arkadaşına çektiren vatandaş, görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla 'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.
Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.
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