Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

Konya'da Kadınlar Pazarı olarak bilinen sebze meyve ve şarküteri  ürünlerinin satıldığı pazar yerinde bir çalışan, gıda ürünün bulunduğu buzdolabına girdi. O ana ait görüntüleri hava sıcaklığını kastederek 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla video paylaşım sitesinde yayınladı. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekmesi üzerine paylaşım sitesinden kaldırıldı.

DHA 02.07.2021 - 18:49

Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip, videosunu paylaştı

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Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kadınlar Pazarı'nda, bir dükkanda çalışan birisi gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girdi.

O ana ait görüntüleri arkadaşına çektiren vatandaş, görüntüleri 'Konya- Adana'yı geçti' notuyla  'bora_q1' kullanıcı adıyla bir video paylaşım sitesinde yayınladı.

Sosyal medyada tepki toplaması üzerine görüntüleri sayfasından kaldırdı. Aynı kişinin sayfasında, pazar yerinde çekilen çok sayıda videoyu paylaştığı görüldü.

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