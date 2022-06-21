Giresun'da cansız bedeni bulunmuştu: Katili 'deniz kumu' yakalattı

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Gültepe köyünde vatandaşlar, yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığını fark etti.



Olay yerine giden ekipler kadının 40 yaşındaki Kırgız asıllı Keremet Nisanova olduğunu belirledi. 3 çocuk annesi kadının tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.



Kadının kıyafetinde ve olay yerinde deniz kumu vardı. Oysa en yakın deniz 7 kilometre uzaktaydı.



Jandarma bunun üzerine sahil kesimindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet gecesi kıyı şeridinde duran araçlar tespit edildi.



Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğu ortaya çıktı. Aracın sahibi Metin Aydın ekipler tarafından yakalandı. Ona yardım ettiği iddia edilen bir kişi de gözaltına alındı.

CİNAYETİ KISKANÇLIK NEDENİYLE İŞLEDİ



Keremet Nisanova ile Metin Aydın birlikte yaşıyordu, çiftin bir de çocuğu vardı. Metin Aydın ifadesinde suçunu itiraf etti. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyledi.

Metin Aydın, çıkarıldığı adliyede sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aydın'a yardım ettiği öne sürülen H. Ç. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.