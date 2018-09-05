Hatay’ın Arsuz ilçesinde yaralı bir leylek bulundu.
Yaralı leylek, Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İlk tedavisi yapılan leyleğin silahla ateş edilerek yaralandığı belirlendi.
Arsuz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Veteriner Şerif Akçalı, silahla yaralanmaya bağlı olarak leyleğin sol ayağı ve kanatlarında doku bozukluğu oluştuğunu belirtertti.
VATANDAŞLARA UYARI
İlk müdahalesi yaptıkları leyleği, bir gün sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiklerini söyleyen Akçalı, şöyle devam etti:
"Mevsimsel göçün geçiş bölgesi olan ilçemizde vatandaşlarımızın leyleklerin özellikle geçişi esnasında onlara zarar vermemelerini, yaralı veya zarar görmüş halde bulunan leylek varsa Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine haber vermelerini rica ediyoruz."
Hatay'ın Arsuz ilçesi leyleklerin göç yolu güzergahında bulunuyor.