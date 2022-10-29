Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logo

, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.

tıklandığında kullanıcılar, ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel logo - 1

DOODLE NEDİR?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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