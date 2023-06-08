Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar ne zaman ilan edilecek? (MEB görevde yükselme sınav kılavuzu)

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan memur, sayman, şef ve il-ilçe millî eğitim müdürlükleri şube müdürü kadrolarına görevde yükselme yoluyla atama yapılacak.

SINAVA KATILACAK ADAYLAR 9 HAZİRAN'DA İLAN EDİLECEK Yazılı sınav için başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. SINAV GİRİŞ BELGELERİ 26 HAZİRAN'DA YAYIMLANDI Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. SINAVIN YAPILACAĞI İLLER Görevde yükselme sınavı Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yapılacak.