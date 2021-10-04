Güzellik salonlarında kritik karar

Türk Dermatoloji Derneği ve Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, güzellik salonlarında foto epilasyon cihazlarının kullanımına imkan veren yönetmeliğin iptali için 2017 yılında başlattığı hukuk mücadelesini kazandı.



5 yıla yakın süren yargı sürecinin sonunda Danıştay, cihazı uzmanı olmayan kişilerin kullanamayacağı yönünde karar verdi. Danıştay'ın iptal kararı sonrası denetimler de sıklaştı.



Gerekçeli kararda “Cihazın, tıp yeterliliği olmayan kişilerce kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Lazer epilasyon, foto epilasyon, cilt bakımı gibi hizmetler, dermatolog ve estetik cerrahi uzmanlarca verilmeli” denildi.

GÜZELLİK SALONLARI DA DANIŞTAY'A BAŞVURUYOR



Öte yandan güzellik salonları da harekete geçerek, kararın bozulması için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na başvuru yapmaya başladı.



Başvurularda “Kullandığımız cihazlar tıbbi amaçlı değil, kozmetik amaçlı cihazlar. Burada amaç, doktorların açtıkları güzellik salonlarında ve özel sağlık kuruluşlarında bu cihazları kullanmak. Rant söz konusu" ifadesine yer verildi.



