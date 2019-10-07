Türk Silahlı Kuvvetlerince Hakkari kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurca ilçesi kırsalında başarıyla icra edilen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.