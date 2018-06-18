Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçenin Köprülü mevkisinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.