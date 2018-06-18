Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçenin Köprülü mevkisinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
Hakkari'de terör saldırısı: 6 asker yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 6 asker yaralandı.
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilçenin Köprülü mevkisinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.