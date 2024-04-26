İstanbul - Taksim metrosunda raylara atladı, yara almadan kurtarıldı

Taksim metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kişi, metronun altından yara almadan kurtarıldı.

İstanbul - Taksim metrosunda raylara atladı, yara almadan kurtarıldı

İstanbul ’de istasyonuna gelen bir kişi iddiaya göre raylara atlayıp girişiminde bulundu.

Trenin altında kalan kişiyi görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalan kişiyi sağ olarak kurtardı.

Rayların arasında kaldığı için mucize eseri yara almayan kişi daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Bir süre aksayan metro seferleri normale döndü.

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