Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti

Ağrı'da otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı iki kadın yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Halk otobüsünün çarptığı iki kişi hayatını kaybetti

'da halk otobüsünün çarptığı iki kadın öldü.

Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde 04 BA 257 plakalı halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Hanım K. ile Şaide Ö., geliş istikametinde Engin K. idaresindeki 04 AAB 088 plakalı belediyeye ait halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Engin K., gözaltına alındı.

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