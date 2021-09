Hastanede aşı olun çağrısı yapan corona virüs hastası, bir gün sonra hayatını kaybetti

Uzun süre Almanya'da yaşayan Süleyman Can, emekli olduktan sonra haziran ayında memleketi Karaman'a döndü.



Karaman'da yaşamaya başlayan Can, yakınlarının tüm uyarı ve ısrarlarına rağmen aşı olmadı. Corona virüse yakalanan ve geçen hafta Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Can, dün gece yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Can'ın vefatından bir gün önce hastaneden çektiği video ile yakınlarına "aşı olun" çağrısı yaptığı anlaşıldı.



Can'ın akrabası Bünyamin Katırcı, corona virüse bir kayıp daha vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"NEFES ALAMIYORUM, AŞINIZI İHMAL ETMEYİN"



Dün Can ile hastanede tedavi gördüğü sırada telefonla görüştüğünü ifade eden Katırcı, şunları kaydetti:



"Bana çok kötü olduğunu nefes alamadığını söyledi. Ben de çevremde aşıya karşı olanlar olduğunu, onları aşıya ikna için kendini yormadan çektiği sıkıntıları anlatan, aşı olmanın önemini vurgulayan bir video çekmesini rica ettim. Bir video çekerek bana gönderdi. Bunu sosyal medyada paylaştık. Maalesef bugün sabah saatlerinde vefat ettiği haberini aldık. Çok üzgünüz. Aşı olmuş olsaydı belki şu an yaşıyor olacaktı. Ben herkesi aşı olmaya davet ediyorum."



Can, dün çektiği videoda, aşı olmanın önemine dikkat çekerek, "Ben aşımı olmadım. O yüzden çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Nefes alamıyorum. Aşınızı yaptırmayı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.



